C’è un’industria crescente di prodotti che promettono di ridurre il tempo passato allo smartphone, ma come con tutte le dipendenze è più complicato di così
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Fonte: il Post
Servono delle app per non usare le app?
13 Apr 2026 • 0 commenti
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