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Servono delle app per non usare le app?

Servono delle app per non usare le app?

13 Apr 2026 di hookii0 commenti

C’è un’industria crescente di prodotti che promettono di ridurre il tempo passato allo smartphone, ma come con tutte le dipendenze è più complicato di così
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Fonte: il Post


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