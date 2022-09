Sfatare il mito del borgo italiano

Rivista Studio presenta il libro di Anna Rizzo “I paesi invisibili – Manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d’Italia” (Il Saggiatore) in cui l’antropologa racconta la realtà dei borghi italiani, paesi dai quali molti si allontanano e altri, con fatica, cercano di tornare.

La Rizzo, che ha alle spalle molti anni di studi e di esperienza sul campo nella rivitalizzazione dei paesi abbandonati, lo fa cercando di superare la comune retorica sull’argomento, che spesso dipinge i borghi, i paesini e le contrade, dove vivono e abitano ancora 17.000.000 di italiani, come semplice serbatoio di tradizioni bucoliche, rifugio dalla canicola, scrigno di specialità alimentari. Anna Rizzo ci descrive i borghi come terre suggestive e difficili, dove effettivamente ci sono italiani giovani che decidono di tornare e dove il prezzo che pagano, quando lo fanno, è altissimo.

È la storia di come il marketing dell’abbandono a scopi turistici abbia digerito decenni di letteratura, poesia, antropologia, ricerca sociale, per creare un prodotto seducente costruito sul senso di colpa.

Ne parla anche Bell’Italia del libro di questa “antropologa arrabbiata“:

Ora non occorre essere tutti antropologi per sapere che quello che descrive Anna Rizzo nel suo saggio I paesi invisibili. Manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d’Italia (Il Saggiatore) è quanto di più vero sia sotto i nostri occhi a ogni latitudine del nostro Paese, dalle Alpi all’Appennino, dai Nebrodi al Supramonte. Realtà acuita in questi ultimi anni dalla pandemia, ma prima ancora da terremoti e devastazioni, per arrivare all’oggi del supercaldo che ha sciolto i pochi ghiacciai rimasti mettendo a repentaglio sistemi di vita antichissimi e delicati basati sul ciclo della natura. “Territori in sofferenza” quindi, che l’autrice ha conosciuto e continua a esplorare per documentare e cercare di dare una visione politica ampia e completa su una delle tante emergenze che si va a incardinare su spopolamento, sfruttamento, malavita, cinismo di progettazione megagalattiche, corsa all’accaparramento di fondi europei senza un vero progetto completo di vero sviluppo territoriale e sociale. Su tutti questi problemi s’inserisce il falso sensazionalismo legato ad esempio al cosiddetto “ritorno rurale” al paesello dovuto alla pandemia e conseguente lavoro da casa, un ritorno verso borghi sperduti che sarebbe positivo se realmente il territorio rivivesse non solo legato a sporadiche tecnologiche presenze.

Protagonisti del bel libro di Anna Rizzo (Il Saggiatore) le migliaia di piccoli paesi del Nord e del Sud che rappresentano il trenta per cento del territorio nazionale. Luoghi fragili, in molti casi colpiti da emergenze ambientali, dove anni di abbandono e di spopolamento hanno innescato una catena di gravi problemi legati a scuola, sanità, trasporti, socialità, per chi è rimasto a presidiare ruderi o fatiscenti comunità.