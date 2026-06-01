A Reggio Calabria e Messina ci sono due sindaci più o meno favorevoli al progetto, che però in campagna elettorale lo hanno citato a malapena
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Fonte: il Post
Sì al ponte sullo Stretto, però non parliamone troppo
1 Giu 2026 • 0 commenti
A Reggio Calabria e Messina ci sono due sindaci più o meno favorevoli al progetto, che però in campagna elettorale lo hanno citato a malapena
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