Continua a leggere: Si è dimesso il ministro della Difesa del Regno Unito John Healey, il sesto membro del governo a lasciare l’incarico in un mese
Fonte: il Post
Si è dimesso il ministro della Difesa del Regno Unito John Healey, il sesto membro del governo a lasciare l’incarico in un mese
11 Giu 2026 • 0 commenti
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