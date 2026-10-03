Negli Stati Uniti è considerato un paradosso etico, ma la sua presenza potrebbe limitare sofferenze come quelle inflitte a Christa Pike
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Fonte: il Post
Si può chiedere a un medico di eseguire una condanna a morte?
3 Ott 2026 • 0 commenti
Negli Stati Uniti è considerato un paradosso etico, ma la sua presenza potrebbe limitare sofferenze come quelle inflitte a Christa Pike
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