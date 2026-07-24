È il dibattito nato in Giappone dopo che la prima ministra Sanae Takaichi ha scritto che per lei è diventata la norma, attirandosi parecchie critiche
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Fonte: il Post
Si può governare un paese dormendo tre ore a notte?
24 Lug 2026 • 0 commenti
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