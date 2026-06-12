Ha risposto in modo perentorio alle ennesime domande su un suo possibile ruolo da leader nazionale: «Sono sicura che non cambierò mai idea»
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Fonte: il Post
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12 Giu 2026 • 0 commenti
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