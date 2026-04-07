Dopo le condanne di Meta per “provocare dipendenza con gli algoritmi dei social” e per “non aver protetto i minori dai predatori sessuali“, Bruno Saetta su Valigia Blu descrive i limiti delle sentenze in un articolo dal titolo “Social media e addictive design: i limiti giuridici delle sentenze contro Meta e YouTube”
L’obiettivo non è tanto ripercorrere le critiche già formulate, quanto usarle come base per sviluppare un’analisi più strutturata, che tenga insieme il piano tecnico, quello giuridico e quello sistemico, in una prospettiva esplicitamente critica verso l’impostazione delle sentenze.
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