Sono diventati milionari e hanno smesso di lavorare a 31 anni. E pensano che anche voi potete farlo [EN]

A cura di @Perodatrent.

Il Guardian racconta la storia di una coppia di sinoamericani che viene descritta come facente parte del movimento FIRE (financial independence retire early), che incoraggia i giovani lavoratori a risparmiare in modo intensivo per potersi permettere di smettere il lavoro salariato molto prima dell’età tradizionale della pensione.

As a teenager, she chose to be a computer engineer, ignoring her dream to be a writer, based on a formula she devised to rank the best value university courses based on tuition fees versus future pay. And as an adult, any domestic disagreements with her husband, Bryce Leung, are generally won or lost based on who makes the best mathematical case.

I tagli alle spese sono stati concentrati su tre capitoli: casa (in affitto in zona dove costava poco), cibo (non mangiare fuori), e trasporti (servizi pubblici o car-sharing). Con una rigida disciplina, la coppia è riuscita nell’intento di smettere di lavorare a 31 e 33 anni, avendo accumulato abbastanza risparmi da poter vivere senza sottostare a superiori per il resto della vita.

Since retiring she is so much happier – at one point, her job made her so miserable she was on anxiety and depression medication – so much so that she wants to show others how to do it, too. She sees Fire as a remedy: “It’s almost like you see people get sick, you know what it feels like and it sucks to be sick and you want to give them the medication to help them feel better.”