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Sono giorni di grandi proteste in Tunisia

Sono giorni di grandi proteste in Tunisia

6 Ago 2026 di hookii0 commenti

I manifestanti criticano i blackout dovuti al caldo, ma anche le cattive condizioni economiche e le politiche sempre più autoritarie del presidente Kais Saied
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Fonte: il Post


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