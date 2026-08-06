I manifestanti criticano i blackout dovuti al caldo, ma anche le cattive condizioni economiche e le politiche sempre più autoritarie del presidente Kais Saied
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Fonte: il Post
Sono giorni di grandi proteste in Tunisia
6 Ago 2026 • 0 commenti
I manifestanti criticano i blackout dovuti al caldo, ma anche le cattive condizioni economiche e le politiche sempre più autoritarie del presidente Kais Saied
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