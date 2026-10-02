«Il 2 ottobre 1836, centonovant’anni fa, la nave HMS Beagle tornò in Inghilterra. Quel lungo viaggio avrebbe posto le basi della teoria dell’evoluzione. Ma non è questa la ragione della mia ossessione. Tutto è cominciato con un mal di testa»
Continua a leggere: Sono in fissa con Darwin
Fonte: il Post
Sono in fissa con Darwin
2 Ott 2026 • 0 commenti
«Il 2 ottobre 1836, centonovant’anni fa, la nave HMS Beagle tornò in Inghilterra. Quel lungo viaggio avrebbe posto le basi della teoria dell’evoluzione. Ma non è questa la ragione della mia ossessione. Tutto è cominciato con un mal di testa»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.