Sono in fissa con Darwin

«Il 2 ottobre 1836, centonovant’anni fa, la nave HMS Beagle tornò in Inghilterra. Quel lungo viaggio avrebbe posto le basi della teoria dell’evoluzione. Ma non è questa la ragione della mia ossessione. Tutto è cominciato con un mal di testa»

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Fonte: il Post