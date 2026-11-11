Continua a leggere: Sono indagate anche due infermiere dell’ospedale da cui proveniva il cuore trapiantato nel bambino morto all’ospedale Monaldi di Napoli
Fonte: il Post
Sono indagate anche due infermiere dell’ospedale da cui proveniva il cuore trapiantato nel bambino morto all’ospedale Monaldi di Napoli
11 Nov 2026 • 0 commenti
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