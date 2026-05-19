Fu interrotta inaspettatamente, perché il canale che la trasmetteva la spostò nella stessa serata di un’altra serie tv, più da giovani
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Fonte: il Post
Sono passati trent’anni dall’ultimo episodio della “Signora in giallo”
19 Mag 2026 • 0 commenti
Fu interrotta inaspettatamente, perché il canale che la trasmetteva la spostò nella stessa serata di un’altra serie tv, più da giovani
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