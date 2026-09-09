Tra cui il capo del clan Senese che avrebbe deciso di uccidere il capo ultras della Lazio per controllare il mercato della droga a Roma
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Fonte: il Post
Sono state arrestate 7 persone per l’omicidio di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli
9 Set 2026 • 0 commenti
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