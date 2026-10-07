Continua a leggere: Sono state confermate in appello le condanne contro Roberto Fiore e Giuliano Castellino per l’assalto alla sede della CGIL nel 2021
Fonte: il Post
Sono state confermate in appello le condanne contro Roberto Fiore e Giuliano Castellino per l’assalto alla sede della CGIL nel 2021
7 Ott 2026 • 0 commenti
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