Continua a leggere: Sono stati arrestati altri due tifosi della Juventus per gli scontri di domenica prima del derby di Torino sono stati rilasciati
Fonte: il Post
Sono stati arrestati altri due tifosi della Juventus per gli scontri di domenica prima del derby di Torino sono stati rilasciati
26 Mag 2026 • 0 commenti
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