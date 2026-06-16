I costruttori, l’architetto e diversi dipendenti del comune erano accusati di aver costruito un grattacielo senza le autorizzazioni necessarie
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Fonte: il Post
Sono stati assolti tutti gli imputati nel primo processo sull’urbanistica a Milano
16 Giu 2026 • 0 commenti
I costruttori, l’architetto e diversi dipendenti del comune erano accusati di aver costruito un grattacielo senza le autorizzazioni necessarie
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