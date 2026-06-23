Lo ha annunciato il ministro degli Esteri italiano: sono Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, ed erano in carcere da un mese
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Fonte: il Post
Sono stati liberati i due attivisti italiani della Flotilla detenuti in Libia
23 Giu 2026 • 0 commenti
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