Continua a leggere: Sono stati recuperati i tre quadri da 9 milioni di euro rubati dalla Fondazione Magnani Rocca a marzo: c’è anche un video del furto
Fonte: il Post
Sono stati recuperati i tre quadri da 9 milioni di euro rubati dalla Fondazione Magnani Rocca a marzo: c’è anche un video del furto
14 Ago 2026 • 0 commenti
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