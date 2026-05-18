Uno era già stato recuperato poco dopo l’incidente; anche gli altri quattro sono stati trovati a circa 60 metri di profondità
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Fonte: il Post
Sono stati trovati i corpi di tutti i sub italiani morti alle Maldive
18 Mag 2026 • 0 commenti
Uno era già stato recuperato poco dopo l’incidente; anche gli altri quattro sono stati trovati a circa 60 metri di profondità
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