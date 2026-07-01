A partire da gennaio del 2028 verranno venduti solo in formato digitale oppure con codici per il download contenuti nelle confezioni
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Fonte: il Post
Sony non produrrà più dischi fisici per i videogiochi della PlayStation
1 Lug 2026 • 0 commenti
A partire da gennaio del 2028 verranno venduti solo in formato digitale oppure con codici per il download contenuti nelle confezioni
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