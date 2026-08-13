Secondo il sindaco del paese sarebbe lì da cinquant’anni, ma solo nelle ultime settimane le mareggiate l’hanno resa evidente
Continua a leggere: Sotto questi teloni su una spiaggia in Sardegna c’è una discarica abusiva
Fonte: il Post
Sotto questi teloni su una spiaggia in Sardegna c’è una discarica abusiva
13 Ago 2026 • 0 commenti
Secondo il sindaco del paese sarebbe lì da cinquant’anni, ma solo nelle ultime settimane le mareggiate l’hanno resa evidente
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.