Com’è che un’espressione in latino maccheronico nata con intento satirico è diventata una tradizione, di cui anche i politici approfittano
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Fonte: il Post
Stabilicum, Porcellum e la storia dei nomi strambi delle leggi elettorali
10 Ott 2026 • 0 commenti
Com’è che un’espressione in latino maccheronico nata con intento satirico è diventata una tradizione, di cui anche i politici approfittano
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