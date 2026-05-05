La regione Liguria ha approvato un disegno di legge che stanzia 40 milioni di euro per l’AMT, che era quasi fallita
Continua a leggere: Stanno arrivando i soldi per mettere in sesto l’azienda dei trasporti di Genova
Fonte: il Post
Stanno arrivando i soldi per mettere in sesto l’azienda dei trasporti di Genova
5 Mag 2026 • 0 commenti
La regione Liguria ha approvato un disegno di legge che stanzia 40 milioni di euro per l’AMT, che era quasi fallita
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.