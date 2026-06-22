Durante i primi colloqui in Svizzera si è parlato soprattutto di come tenere aperto lo stretto di Hormuz e della guerra in Libano, tra qualche tensione
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Fonte: il Post
Stati Uniti e Iran finora non hanno deciso granché
22 Giu 2026 • 0 commenti
Durante i primi colloqui in Svizzera si è parlato soprattutto di come tenere aperto lo stretto di Hormuz e della guerra in Libano, tra qualche tensione
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