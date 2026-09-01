Ci sono centinaia di edifici sgomberati, e un mese dopo la scossa molte persone dormono ancora in macchina o sui lettini vicino al lungomare
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Fonte: il Post
Stavolta il terremoto ai Campi Flegrei ha fatto danni grossi
1 Set 2026 • 0 commenti
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