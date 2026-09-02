«Io leggo tutte le volte che posso. Basta che c’ho un po’ di “tempo libero”… Qui dentro in carcere, leggere è la mia libertà, almeno mentale. Posso andare a passeggiare in Russia, a Parigi, o in qualsiasi altro posto. Però so che dai libri serve anche scappare…»
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Fonte: il Post
Storia di Ahmed e dei libri che legge
2 Set 2026 • 0 commenti
«Io leggo tutte le volte che posso. Basta che c’ho un po’ di “tempo libero”… Qui dentro in carcere, leggere è la mia libertà, almeno mentale. Posso andare a passeggiare in Russia, a Parigi, o in qualsiasi altro posto. Però so che dai libri serve anche scappare…»
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