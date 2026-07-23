Venne costruito vicino Vicenza da un uomo – noto come Franco Alessandro Molosso Maltarel von Rosenfranz – che chiedeva persino il biglietto per andarlo a vedere
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Fonte: il Post
Storia di un finto anfiteatro antico fatto con pietre invecchiate
23 Lug 2026 • 0 commenti
Venne costruito vicino Vicenza da un uomo – noto come Franco Alessandro Molosso Maltarel von Rosenfranz – che chiedeva persino il biglietto per andarlo a vedere
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