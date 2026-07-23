Puoi essere preso e tenuto in cella per due anni senza sapere perché: Qusai al Qadi racconta al Post i pestaggi, l’assenza di accuse e le umiliazioni peggiori per altri
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Fonte: il Post
Storia di un palestinese in detenzione amministrativa
23 Lug 2026 • 0 commenti
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