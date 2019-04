Storia e idee del primo sindaco comunista in Turchia

A cura di @Anna.

Barbara Ciolli racconta su Lettera43 l’elezione e la figura del primo sindaco comunista della storia turca, Fatih Mehmet Maçoğlu.

Caso più unico che raro, considerato che nel recente e intermittente percorso politico il Partito comunista turco (Tkp) non ha mai superato lo 0,25% dei voti nazionali. E proprio come la sinistra litigiosa dei comunisti e degli ex comunisti europei, non ha perso l’occasione di spaccarsi. Al contrario della sinistra filocurda dell’Hdp non è riuscito a fare la benché minima massa a piazza Taksim e nelle altre proteste contro Recep Tayyip Erdogan. Però mentre ai congressi il Tkp si dilaniava in divisioni interne, in un villaggio di 3 mila anime dell’Anatolia centrale faceva presa il medico Maçoğlu: una vita spesa al pronto soccorso fino all’ingresso in politica nel 2014 e l’elezione quell’anno a primo cittadino di Ovacık con il 36%.