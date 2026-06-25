Un luogo di feste sfarzose ma anche sede di incontri con leader internazionali, che aveva persino un vulcano per impressionare gli ospiti
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Fonte: il Post
Storia e storie di Villa Certosa, la celebre residenza che fu di Berlusconi in Sardegna
25 Giu 2026 • 0 commenti
Un luogo di feste sfarzose ma anche sede di incontri con leader internazionali, che aveva persino un vulcano per impressionare gli ospiti
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