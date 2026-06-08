Migliaia di migranti vivono in masserie fatiscenti e lavorano 12 ore al giorno per pochi soldi, minacciati dai caporali come i quattro bruciati vivi in un minivan
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Fonte: il Post
Storie di schiavitù tra i braccianti delle campagne lucane
8 Giu 2026 • 0 commenti
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