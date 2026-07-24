Ci sono incidenti con power bank, sigarette elettroniche e cellulari quasi due volte a settimana, motivo per cui è molto importante seguire le regole
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Fonte: il Post
Sugli aerei ci sono sempre più batterie che prendono fuoco
24 Lug 2026 • 0 commenti
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