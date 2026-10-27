L’affluenza della minoranza araba è da sempre un tema alle elezioni in Israele, e lo è ancora di più oggi perché le aspettative sono alte
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Fonte: il Post
Sui manifesti dei partiti arabo-israeliani c’è scritto «Votate»
27 Ott 2026 • 0 commenti
L’affluenza della minoranza araba è da sempre un tema alle elezioni in Israele, e lo è ancora di più oggi perché le aspettative sono alte
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