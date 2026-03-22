Il populista di destra Janez Janša è accusato di averla assoldata per screditare il primo ministro in vista delle elezioni di domenica
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Fonte: il Post
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22 Mar 2026 • 0 commenti
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