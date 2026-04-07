Dopo mesi di dissidi interni e scelte contraddittorie, la destra oscilla tra la tentazione di fare di fretta e l’offerta di dialogo con le opposizioni
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Fonte: il Post
Sulla legge elettorale il governo non sembra avere le idee chiare
7 Apr 2026 • 0 commenti
Dopo mesi di dissidi interni e scelte contraddittorie, la destra oscilla tra la tentazione di fare di fretta e l’offerta di dialogo con le opposizioni
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