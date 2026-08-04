Si ritrovano da più di un anno, ora anche in Puglia: probabilmente arrivano da un impianto di trattamento delle acque, ma non si sa quale
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Fonte: il Post
Sulle spiagge dell’Adriatico ci sono migliaia di dischetti neri di origine incerta
4 Ago 2026 • 0 commenti
Si ritrovano da più di un anno, ora anche in Puglia: probabilmente arrivano da un impianto di trattamento delle acque, ma non si sa quale
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