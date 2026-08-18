Nel programma di Futuro Nazionale ci sono molte promesse tradite della destra sovranista, a volte poste in modo più cauto, ma niente di nuovo
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Fonte: il Post
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18 Ago 2026 • 0 commenti
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