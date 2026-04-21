La richiesta di archiviazione è stata respinta, e il poliziotto che ha sparato il 20 ottobre del 2024 davanti alla stazione di Verona ora è indagato anche per depistaggio
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Fonte: il Post
Sull’omicidio di Moussa Diarra ci saranno nuove indagini
21 Apr 2026 • 0 commenti
La richiesta di archiviazione è stata respinta, e il poliziotto che ha sparato il 20 ottobre del 2024 davanti alla stazione di Verona ora è indagato anche per depistaggio
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