Superbonus 110% e sicurezza nei cantieri

Paolo Marino su Libertà illustra le conseguenze che il superbonus 110% sta avendo sulla sicurezza nei cantieri edili.



La straordinaria generosità dell’incentivo ha fatto entrare nel mercato anche molte nuove imprese improvvisate, e la fretta di dover rispettare i cronoprogrammi di avanzamento lavori per poter usufruire del bonus e per poi passare il prima possibile alla commessa successiva vanno spesso a discapito dell’attenzione all’incolumità delle maestranze.

I recenti controlli a tappeto dell’ufficio per la sicurezza sul lavoro dell’Ausl di Piacenza hanno infatti scoperto irregolarità in ben l’80% dei cantieri esaminati, mentre storicamente la media era attorno al 25%. Parimenti è aumentato il numero di infortuni sul lavoro.

Per di più a causa della fortissima richiesta di ponteggi il punto debole sono spesso proprio le impalcature (che vengono montate in tutta fretta per poi poterle spostare il prima possibile al cantiere successivo), con conseguenti rischi di rovinose cadute dall’alto.