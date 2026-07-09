Ha attaccato sulla penultima salita e in classifica generale è primo con quasi tre minuti sul secondo, che tanto per cambiare è il danese Jonas Vingegaard
Continua a leggere: Tadej Pogacar ha stravinto la sesta tappa del Tour de France
Fonte: il Post
Tadej Pogacar ha stravinto la sesta tappa del Tour de France
9 Lug 2026 • 0 commenti
Ha attaccato sulla penultima salita e in classifica generale è primo con quasi tre minuti sul secondo, che tanto per cambiare è il danese Jonas Vingegaard
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