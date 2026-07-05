Il regime parla già di milioni di visitatori, ma sono stime difficili da verificare: da due giorni c’è comunque una grande quantità di gente a Teheran
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Fonte: il Post
Tante persone partecipano al funerale di Khamenei, ma quante?
5 Lug 2026 • 0 commenti
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