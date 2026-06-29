Dopo mesi di speculazioni, alcuni media autorevoli ora sostengono che l’atteso matrimonio sarà il prossimo weekend al Madison Square Garden di New York
Continua a leggere: Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno in un palazzetto?
Fonte: il Post
Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno in un palazzetto?
29 Giu 2026 • 0 commenti
Dopo mesi di speculazioni, alcuni media autorevoli ora sostengono che l’atteso matrimonio sarà il prossimo weekend al Madison Square Garden di New York
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.