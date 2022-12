The invention of free love [EN]

Marina Benjamin sulle pagine di Aeon ci parla dell’amore libero, l’idea che sia agli uomini che alle donne dovrebbe essere permesso di fare sesso al di fuori del matrimonio e di portare avanti più relazioni contemporaneamente, e di quando è stato inventato.

Quello che chiamiamo “amore libero” spesso pensiamo sia nato con la rivoluzione sessuale del secolo scorso. Ma forse sarebbe più corretto pensare a un periodo più remoto per le prime posizioni in tal senso, inestricabilmente legate a grandi nomi della letteratura britannica.

L’amore libero fu inventato nel 1792, l’anno in cui nacque Shelley. Come è successo? È iniziato con gli eventi in Francia. Quando i rivoluzionari sfidarono il potere assoluto del re Luigi XVI, diedero energia ai radicali e terrorizzarono i conservatori mettendo in discussione tutti i valori tradizionali. All’improvviso, la moralità sessuale fu messa in discussione insieme al governo monarchico e alla religione cristiana.

All’epoca gli intellettuali radicali britannici si riunivano nella casa londinese dell’editore Joseph Johnson e tra questi c’era Mary Wollstonecraft, femminista ante-litteram ed entusiasta sostenitrice della Rivoluzione Francese. La Wollstonecraft nei suoi scritti incoraggaiava le persone ad ampliare il proprio pensiero sui diritti e sulla libertà, mostrando come le relazioni intime fosssero politiche e che gli ideali della Rivoluzione potevano essere applicati anche alla sfera privata.

Shelley lesse le opere della Wollstonecraft e di un altro autore del circolo di Johnson, William Godwin. Queste letture lo convinserò ancor di più che la monogamia non faceva per lui. Shelley spinse i suoi ideali molto avanti e provò più volte a creare una comunità di persone che la pensassero al suo stesso modo praticando una qualche forma di sessualità aperta. Shelley morì nel 1822 e, in Gran Bretagna, le sue idee sull’amore libero furono per lo più dimenticate mentre il paese sposava il conservatorismo dell’era vittoriana.