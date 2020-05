The Last Dance: Il messaggio di Jordan e “The Asshole Fallacy” [IT & EN]

A cura di @Pan feat. @RNiK

Domenica 17 Maggio è andata in onda l’ultima puntata di The Last Dance, la serie co-prodotta da Netflix, Espn e Mandalay che ripercorre la stagione 1997-1998 dei Chicago Bulls, l’ultima di Michael Jordan. In assenza del basket giocato, per via dell’emergenza Covid, la serie ha catalizzato tutta l’attenzione del popolo affetto dalla Disease per la pallacanestro, alimentando dibattiti e discussioni.

Grandi quindi i riscontri di pubblico e critica, largamente favorevoli, ma resta un dubbio fondamentale relativo all’opera: The Last Dance è un documentario sulla stagione dei Bulls, o una agiografia di Michael Jordan? Considerato il potere contrattuale di MJ sulla messa in onda del prodotto, e l’impostazione stessa delle puntate, cosa avrà voluto dirci His Airness, a più di 20 anni dal secondo (e penultimo) ritiro?

E’ esattamente quello che si sono chiesti i critici di tutto il mondo, e in particolare Dario Vismara di Ultimo Uomo.

Questa serie ha, inoltre, scatenato anche altre riflessioni, quali ad esempio quella di M.G. Siegler su 500ish, che si chiede se in questo documentario, come in tanti altri su storie di successo, non venga costruito l’assioma della necessità di essere degli asshole per ottenere grandi successi

Off-screen, Jordan is asked if the winning came at the expense of being perceived as a nice guy. “Winning has a price. And leadership has a price.” The music starts to swirl. The slow-motion montage of Jordan winning and winning and winning begins… It’s honestly such a perfect quote and scene that it deserves the Nike ad which will inevitably be draped over it. …

And yet. I sincerely worry that we take away the wrong message from it. Because I’m already seeing that we are. That is: not only is it okay to be an asshole, but in some cases, it’s required, to do great things.

Immagine da Flickr