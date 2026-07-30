The Nerdy Escorts Of The Silicon Valley

Il boom dell’intelligenza artificiale sta creano una nuova nicchia anche nel mercato più vecchio del mondo: ne parla Forbes, in un video, e due articoli che lo riassumono.
Nella Silicon Valley alcune escort si stanno specializzando su clienti che lavorano nelle industrie del settore: sono pieni di soldi e non cercano solo sesso, ma anche discussioni intellettualmente stimolanti sui loro interessi. Chi riesce a parlare per ore e ore di GPU e supply chain, e sostenere le proprie opinioni su singolarità, biohacking e altri temi molto discussi in quell’ambiente, può chiedere tariffe di 3000 o 5000 dollari all’ora (o 23.000 per un giorno intero), in un settore in cui nella fascia alta del mercato è raro andare oltre i 1000 dollari. La creazione di una personalità online nerd, appassionata di tecnologia così come di Dungeons and Dragons, è parte integrante del successo di queste escort.
“The girls who charge the highest rates are not the hottest girls,” Hopper (un’escort, NdM) said. “They’re the girls who are hot and smart.”
Marek said that most of the time, she is paid for playful conversation. According to escort Charlie Levine, the trend is a sign of what is to come.
“As AI becomes bigger, authentic human connection will become a rarity,” Levine said. “In the future, being able to afford human contact, and to afford settings where there is genuine human contact, will be the ultimate luxury.”
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