The Nerdy Escorts Of The Silicon Valley

Il boom dell’intelligenza artificiale sta creano una nuova nicchia anche nel mercato più vecchio del mondo: ne parla Forbes, in un video, e due articoli che lo riassumono.

Nella Silicon Valley alcune escort si stanno specializzando su clienti che lavorano nelle industrie del settore: sono pieni di soldi e non cercano solo sesso, ma anche discussioni intellettualmente stimolanti sui loro interessi. Chi riesce a parlare per ore e ore di GPU e supply chain, e sostenere le proprie opinioni su singolarità, biohacking e altri temi molto discussi in quell’ambiente, può chiedere tariffe di 3000 o 5000 dollari all’ora (o 23.000 per un giorno intero), in un settore in cui nella fascia alta del mercato è raro andare oltre i 1000 dollari. La creazione di una personalità online nerd, appassionata di tecnologia così come di Dungeons and Dragons, è parte integrante del successo di queste escort.