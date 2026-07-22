Come parte di una nuova iniziativa che punta a risparmiare sui costi dell’energia durante l’estate, e che sta generando qualche repulsione
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Fonte: il Post
Tokyo sta provando a normalizzare i pantaloncini in ufficio
22 Lug 2026 • 0 commenti
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