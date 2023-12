Top 10 historical board game

Il British Museum elenca nel suo blog dieci giochi da tavolo con 5000 anni di storia, alcuni arrivati immutati ai giorni nostri.

Il più antico è il gioco regale di Ur, il museo ne espone un modello in legno e conchiglie trovato in Iraq risalente al 2600-2400 A.C.

L’articolo presenta anche una serie di filmati che spiegano brevemente le regole di gioco, come in questo caso dove lo scopo è attraversare l’intero terreno di gioco raggiungendo il lato dell’avversario.

Un altro gioco dalla lunga storia sono gli scacchi, il museo espone una scacchiera scozzese del 1150, integliata in denti di balena e di tricheco.

It’s thought they belonged to a merchant travelling from Norway to Ireland, and various stories have emerged to explain why they may have been concealed there.

The chessmen are strongly influenced by Norse culture. This is most evident in the figures of the warders or rooks which take the form of berserkers – fierce mythical warriors.