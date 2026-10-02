Per via di un nuovo progetto se lo stanno chiedendo politici e abitanti di Longarone, dove ci fu uno dei peggiori disastri della storia italiana
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Fonte: il Post
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2 Ott 2026 • 0 commenti
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