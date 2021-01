Totofootball – NFL Playoff 2021

Ritorna l’edizione speciale del Totohookii dedicata ai playoff della National Football League, che partiranno nella serata del 9 gennaio. Come per la scorsa edizione, la formula seguita sarà quella in voga al di là dell’oceano, ovvero la compilazione del bracket, e quindi il pronostico di come si comporrà il quadro completo dei playoff sino al vincitore del Superbowl.

La grande novità di quest’anno, però, è l’aumento delle squadre partecipanti, passate a 14 dalle 12 delle precedenti edizioni, con ormai solo la squadra dal miglior record delle conference ad avere la prima settimana “di riposo”.

Le partite (tra parentesi la posizione di ingresso ai playoff):

AFC

Wild Card Round

Cleveland Browns (6) @ Pittsburgh Steelers (3)

Indianapolis Colts (7) @ Buffalo Bills (2)

Baltimore Ravens (5) @ Tennessee Titans (4)

Divisional Round

(Vincente Wild Card con secondo seed migliore) @ (Vincente Wild Card con seed migliore)

(Vincente Wild Card con seed peggiore) @ Kansas City Chiefs (1)

AFC Championship

(Vincente Divisional con seed peggiore) @ (Vincente Divisional con seed migliore)

NFC

Wild Card Round

Los Angeles Rams (6) @ Seattle Seahawks (3)

Chicago Bears (7) @ New Orleans Saints (2)

Tampa Bay Buccaneers (5) @ Washington Football Team (4)

Divisional Round

(Vincente Wild Card con secondo seed migliore) @ (Vincente Wild Card con seed migliore)

(Vincente Wild Card con il seed peggiore) @ Green Bay Packers (1)

NFC Championship

(Vincente Divisional con il seed peggiore) @ (Vincente Divisional con il seed migliore)

Superbowl

(Vincente AFC) Vs. (Vincente NFC)

Le regole: nel pronostico si devono elencare le vincitrici di ogni partita, dal primo turno in poi.

Ad esempio:

AFC

Wild Card: Steelers, Titans e Bills;

Divisional: Bills e Chiefs;

Final: Chiefs.

NFC

Wild Card: Seahawks, Saints e Washington;

Divisional: Saints e Packers;

Final: Packers.

Superbowl: Chiefs.

Sono in palio 12 punti per turno, ovvero 2 per ogni risultato azzeccato nei Wild Card, 3 per ogni match dei Divisional, 6 per ogni partita dei Championship e 12 per il vincitore del Superbowl, per un totale di 48 punti.

Le previsioni ed i risultati sono consultabili a questo link.

Alcuni articoli sulle squadre coinvolte nei playoff:

The Ringer (ENG) propone sette domande che potrebbero determinare l’esito finale del campionato

Bleacher Report (ENG) propone le sue previsioni per il wild card weekend

Ricordo, infine, che sotto questa pagina ci troveremo anche a commentare live le partite e che l’albo d’oro sin qui recita:

2019 @Mambombuti & @MBfacundo

2020 @rtq